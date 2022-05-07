В Украине закрываются издательства и книжные магазины

В прошлом году из-за пандемии и связанного с ней недофинонсирования в Украине прекратили свое существование 343 издательства и 48 книжных магазинов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Он напомнил, что с 16 июля 2021 года начала действовать 26 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.
По словам уполномоченного, четкое соблюдение этой статьи приведет к улучшению ситуации на книжном рынке. Следовательно, доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которое осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50%.
Креминь напомнил, что это требование распространяется на все книжные магазины и другие заведения, осуществляющие книгораспространение, кроме тех, которые осуществляют распространение книжных изданий исключительно на официальных языках Европейского Союза, на государственном языке и/или словарей и разговорников по иностранным языкам, учебников по изучению иностранных языков, а также специализированные книжные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.
По словам уполномоченного, четкое соблюдение этой статьи приведет к улучшению ситуации на книжном рынке. Следовательно, доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которое осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50%.
Креминь напомнил, что это требование распространяется на все книжные магазины и другие заведения, осуществляющие книгораспространение, кроме тех, которые осуществляют распространение книжных изданий исключительно на официальных языках Европейского Союза, на государственном языке и/или словарей и разговорников по иностранным языкам, учебников по изучению иностранных языков, а также специализированные книжные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.
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