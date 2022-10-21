Креативный директор Balenciaga рассказал, почему помогает Украине

12:48 21 октября Киев, Украина

Демна Гвасалия помогает Украине с первых дней российской войны.

Об этом он рассказал в интервью изданию NYT Style Magazine.

Еще в марте на Парижской неделе моды прошел показ бренда, который Гвасалия посвятил нашей стране. Он даже хотел отменить шоу из-за полномасштабного вторжения рф, но все-таки передумал и на стульях гостей ждали футболки в цветах украинского флага.

Гвасалия подчеркнул, что война россии против Украины заставила его вспомнить всю боль, которую он испытал в 1993 году. Тогда в его родной город Сухуми в Грузии пришли войска, семья была вынуждена бежать.
"Война в Украине стала триггером боли от прошлой травмы, которую я носил с 1993 года, когда то же самое произошло в моей родной стране, и когда я навсегда стал беженцем. Навсегда, потому что это то, что остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что ты никому не нужен", - сказал Гвасалия.