Креативный директор Balenciaga рассказал, почему помогает Украине

12:48 21 октября Киев, Украина

Демна Гвасалия помогает Украине с первых дней российской войны.



Об этом он рассказал в интервью изданию NYT Style Magazine.



Еще в марте на Парижской неделе моды прошел показ бренда, который Гвасалия посвятил нашей стране. Он даже хотел отменить шоу из-за полномасштабного вторжения рф, но все-таки передумал и на стульях гостей ждали футболки в цветах украинского флага.



Гвасалия подчеркнул, что война россии против Украины заставила его вспомнить всю боль, которую он испытал в 1993 году. Тогда в его родной город Сухуми в Грузии пришли войска, семья была вынуждена бежать.