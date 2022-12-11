Красный Крест в скором времени еще раз навестит военнопленных Украины

16:21 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Красного Креста, российская служба BBC, президент Красного Креста Мирьяна Сполярич в Twitter. Красный Крест на прошлой неделе нанес визит украинских военнопленных, которых удерживают оккупанты, следующий визит запланирован на этой неделе, также с визитом в Украину прибыла президент КК Мирьяна Сполярич.Об этом сообщила пресс-служба Красного Креста, российская служба BBC, президент Красного Креста Мирьяна Сполярич в Twitter.

"На прошлой неделе МККК совершил один двухдневный визит к украинским военнопленным, еще один состоится на этой неделе. В этот же период были осуществлены визиты к российским военнопленным, а до конца месяца запланировано еще больше визитов",- говорится в сообщении.





В МККК подчеркнули, что все



BBC сообщает, что ранее оккупационная администрация на захваченных территориях востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленных. Пока непонятно, что заставило российскую сторону начать сотрудничать. В то же время BBC подчеркивает, что Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций.



Кроме того, 8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич. Сообщается, что представители МККК проверили условия содержания и лечения военнопленных и доставили средства личной гигиены, одеяла, теплую одежду и книги. МККК также связался с семьями пленных, чтобы передать новости от их близких.В МККК подчеркнули, что все военнопленные имеют право на регулярные визиты делегатов. Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ ко всем пленным неоднократно и без надзирателей, где бы они ни содержались.BBC сообщает, что ранее оккупационная администрация на захваченных территориях востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленных. Пока непонятно, что заставило российскую сторону начать сотрудничать. В то же время BBC подчеркивает, что Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций.Кроме того, 8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич.

"Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами, которые работают, чтобы помогать",- отметила она.



Сполярич назвала визиты к военнопленным важным шагом для "сохранения человечности среди жестокости международного вооруженного конфликта". Она ожидает, что эти визиты приведут к более регулярному доступу к военнопленным.