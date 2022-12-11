Красный Крест в скором времени еще раз навестит военнопленных Украины

Красный Крест на прошлой неделе нанес визит украинских военнопленных, которых удерживают оккупанты, следующий визит запланирован на этой неделе, также с визитом в Украину прибыла президент КК Мирьяна Сполярич.
Об этом сообщила пресс-служба Красного Креста, российская служба BBC, президент Красного Креста Мирьяна Сполярич в Twitter.
Об этом сообщила пресс-служба Красного Креста, российская служба BBC, президент Красного Креста Мирьяна Сполярич в Twitter.
Сообщается, что представители МККК проверили условия содержания и лечения военнопленных и доставили средства личной гигиены, одеяла, теплую одежду и книги. МККК также связался с семьями пленных, чтобы передать новости от их близких.
В МККК подчеркнули, что все военнопленные имеют право на регулярные визиты делегатов. Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ ко всем пленным неоднократно и без надзирателей, где бы они ни содержались.
BBC сообщает, что ранее оккупационная администрация на захваченных территориях востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленных. Пока непонятно, что заставило российскую сторону начать сотрудничать. В то же время BBC подчеркивает, что Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций.
Кроме того, 8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич.
В МККК подчеркнули, что все военнопленные имеют право на регулярные визиты делегатов. Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ ко всем пленным неоднократно и без надзирателей, где бы они ни содержались.
BBC сообщает, что ранее оккупационная администрация на захваченных территориях востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленных. Пока непонятно, что заставило российскую сторону начать сотрудничать. В то же время BBC подчеркивает, что Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций.
Кроме того, 8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич.
Сполярич назвала визиты к военнопленным важным шагом для "сохранения человечности среди жестокости международного вооруженного конфликта". Она ожидает, что эти визиты приведут к более регулярному доступу к военнопленным.
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