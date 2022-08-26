Красный Крест призвали вмешаться в суд над пленными украинскими военными в Мариуполе

18:12 15 августа Киев, Украина





С таким заявлением Михаил Подоляк выступил в твиттере.



До последнего подтверждения гипотезы, что Советник главы Офиса президента Украины призвал Международный Комитет Красного Креста (МККК ) вмешаться в попытки россии судить украинских военнопленных в оккупированном Мариуполе.С таким заявлением Михаил Подоляк выступил в твиттере.До последнего подтверждения гипотезы, что россияне будут проводить суд над военнопленными в Мариуполе, не было, однако главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин подтвердил в эфире пропагандистского российского телеканала Россия 1 недавно, что оккупанты хотят провести "суд" в уцелевшем здании филармонии в городе, где уже начали устанавливать клетки.

"Все военнопленные, в частности защитники Азовстали, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" - это официальное военное преступление россии. Время МККК и директору организации Петеру Мауреру наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации”, – написал Подоляк.

До сих пор не известно, когда именно будут проводить суд в Мариуполе, однако называют ориентировочные даты в конце августа и начале сентября. Так называемый "мариупольский трибунал", по словам главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина , станет первым, но не последним.



Напомним, что попытка россии "судить" украинских военнопленных является военным преступлением. Российское руководство подтвердило планы "судить" 92 украинца. Всего же в рф завели более 1 300 уголовных производств против более 400 граждан Украины, в том числе по крайней мере 220 человек подозревают в совершении "преступлений против мира и безопасности человечества".