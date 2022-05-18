Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарной помощи
17:47 13 августа Киев, Украина
На оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
доставлена очередная гуманитарная помощь.
"Сегодня, 13 августа 2021, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" три грузовика переправили гуманитарную помощь, переданную от государств-членов Женевских конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.
«Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти», - говорится в письме МККК Минреинтеграции.
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