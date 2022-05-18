Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарной помощи

17:47 13 августа Киев, Украина

На оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) доставлена очередная гуманитарная помощь.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции

"Сегодня, 13 августа 2021, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" три грузовика переправили гуманитарную помощь, переданную от государств-членов Женевских конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.