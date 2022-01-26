"Красная" зона позади, но карантин в Украине продолжается

08:09 08 Май Киев, Украина

Украина полностью вышла из опасной "красной зоны". Вчера на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила с 8 мая выход из эпидемиологической опасности для Сумской области.

Так, по состоянию на сегодня, ни одна область не находится в "красной" зоне. При этом на территории страны действуют ограничения, установленные для желтого уровня эпидопасности, согласно которым запрещается:

пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых масок;

проведение массовых мероприятий с участием более чем 1 человек на 4 кв. м или 50% занятости зала;

перевозки пассажиров в количестве свыше мест, определенных для сидения;

проведение дискотек, работа ночных клубов, банкеты в заведениях общественного питания;

работа общепита после 24 часов и до 7 утра и при невозможности обеспечить расстояние между столами на уровне 2 метров;

спортивные залы и фитнес-центры не более одного человека на 10 квадратных метров;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине;

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, а также стационарных отделений первичного и сложного протезирования протезно-ортопедических предприятий, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики, детских учреждений оздоровления и отдыха);

посещение учебных заведений получателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

Под запретом и деятельность бизнеса, обслуживающего посетителей, у которого:

не нанесены маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;

не обеспечены работники средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;

обслуживаются покупатели без надетых средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, за исключением обслуживания за пределами здания предприятия (через окна выдачи, террасы и т.п.);

не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

Как сообщалось, накануне из "красной" зоны исключили Запорожскую и Полтавскую области. А днем ранее "красную" зону покинули Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.