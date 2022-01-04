Краматорск: рисунок карты Украины на асфальте занесен в книгу рекордов

18:10 25 Август Киев, Украина

краматорска"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Краматорска: В Краматорске установили новый рекорд Украины, в честь Дня Независимости была создана самая большая рисованная карта страны. 
 
Размер рисунка на асфальте составил 45 на 45 метров.

По словам организаторов, основная цель акции показать, что Украина – единая, а украинцы, независимо от языка, религии или национальности – один народ.
фото: Дети рисуют мелом карту Украины
«Все регионы разные, но в этом наша сила. Все одинаково важны. Каждая область делает свой вклад в развитие страны. Каждая область, каждая громада – часть большого пазла, без которого невозможен общий рисунок. Мы попытались это показать и в очередной раз напомнить об этом», – рассказал активист Зе!команды Донецкой области Илья Перекрестов.