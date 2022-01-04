Краматорск: рисунок карты Украины на асфальте занесен в книгу рекордов

краматорска"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Краматорска: В Краматорске установили новый рекорд Украины, в честь Дня Независимости была создана самая большая рисованная карта страны.
Размер рисунка на асфальте составил 45 на 45 метров.
По словам организаторов, основная цель акции показать, что Украина – единая, а украинцы, независимо от языка, религии или национальности – один народ.
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