КПВВ с Крымом начнут работу с 29 августа

16:20 26 Август Киев, Украина

Новости Крыма: Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, на территорию временно оккупированного Крыма, начнут функционировать с субботы, 29 августа.





Это означает, что пункты пропуска "Каланчак" и



Подробности по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже. Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму в среду, 26 августа.Это означает, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" снова будут функционировать.Подробности по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.

"Полный текст решение правительства будет опубликован завтра", - добавили в представительстве.

Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом были временно закрыты в соответствии с распоряжением Кабмина от 8 августа. Пересечение административной границы ограничивали в рамках предотвращения распространения коронавируса в Украине.