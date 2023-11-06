КПП Рафах возобновил работу, но пускают по старым спискам

Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Сектора Газа и Египта снова заработал, но только для тех, кто был в предыдущих списках и не успел уехать.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Египте.
Около 15:10 пункт пропуска с Египтом Рафах открыли, но только для людей, которые были в согласованных ранее списках и не успели покинуть Сектор Газа до сих пор.
Применялся порядок приближенный к алфавитному, но не полностью. Каким принципом руководствуется египетская сторона, украинскому посольству не сообщили.
Около 15:10 пункт пропуска с Египтом Рафах открыли, но только для людей, которые были в согласованных ранее списках и не успели покинуть Сектор Газа до сих пор.
Применялся порядок приближенный к алфавитному, но не полностью. Каким принципом руководствуется египетская сторона, украинскому посольству не сообщили.
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