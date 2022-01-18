"Кожны дзень": в Киеве открылась выставка современного белорусского искусства

13:57 03 Май Киев, Украина

Выставка "Кожны дзень"(Каждый день)была создана с целью показать солидарность с белорусским народом и познакомить украинскую аудиторию с белорусской историей сопротивления.

Долгожданная выставка современного белорусского искусства "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив" "Мистецький арсенал" открыл для посетителей сегодня, 3 мая и продолжит ее работу до 6 июня.

Посетители "Мистецького арсеналу" смогут познакомиться с современным белорусским искусством вживую и пережить все те чувства и рефлексии, которые вызывают художественные работы, представленные на выставке», - комментирует директор "Мистецького арсеналу" Олеся Островская-Лютая.

Как отмечается, выставка "Кожны дзень" является срезом современного белорусского искусства, которое исследует и рассказывает истории солидарности, самоорганизации, сопротивления и надежд на лучшее будущее. Название выставки заимствует лозунг, который скандируют протестующие и протестующие в Беларуси, поддерживая уверенность, что протест будет продолжаться и завтра, что он не закончится.

В выставке приняли участие 50 художников из Беларуси и около 30 художников из других стран. Сокураторами проекта стали 6 белорусских художников и исследователей: Алексей Борисёнок, Андрей Дурейко, Марина Напрушкина, Максим Тиминько, Антонина Стебур, Сергей Шабохин.



Выставочный проект реализуется при поддержке Международного фонда «Відродження».



В "Мистецькому арсеналі" (Киев, ул. Лаврская, 12) выставка продлится с 3 мая по 6 июня 2021 года. График работы: вторник - воскресенье с 11:00 до 20:00.