«Ковидная» тысяча: в Луцке деньги с «Витраж Уикенда» отдадут на борьбу с раком

Пока вся Украина в соцсетях возмущается, что «ковидную» тысячу нельзя потратить на благотворительность, в Луцке нашли способ, который поможет направить часть этих денег на нужды онкобольных.
Билет на фестиваль «Витраж-Уикенд», который состоится в Луцке уже 25–26 декабря, можно купить за средства в рамках программы «Поддержка», а вырученные из продажи билетов деньги направят на Фонд борьбы с раком.
Стоимость за день – 105 гривен, на два дня – 185 гривен. Детям до 12 лет – бесплатно. При оплате на сайте кассового оператора нужно выбрать виртуальную карточку, на которую зачислена тысяча тысяч.
Фонд борьбы с раком – одна из немногих благотворительных организаций в Украине, которая занимается системным скринингом населения раковыми заболеваниями. Для этого Фонд организует безвозмездные для людей обследования раком даже в самых отдаленных селах Волыни. Кроме того, существенная часть работы Фонда – помощь лекарствами и расходниками Онкогематологического центра областной детской больницы.
Витраж-Уикенд – формат локального фестиваля, где главный акцент нацелен на показ современного лайфстайла города. Главные герои фестиваля - украинские качественные локальные бренды, крафтовые изделия, крутые спикеры, которые ежедневно меняют этот мир в лучший в каждой отдельной отрасли,зоны для отдыха, кинозал для обниматься и залипать на концептуальный короткий метр и не только, фотозона, вкусная еда и атмосфера праздника.
Билет на фестиваль «Витраж-Уикенд», который состоится в Луцке уже 25–26 декабря, можно купить за средства в рамках программы «Поддержка», а вырученные из продажи билетов деньги направят на Фонд борьбы с раком.
Стоимость за день – 105 гривен, на два дня – 185 гривен. Детям до 12 лет – бесплатно. При оплате на сайте кассового оператора нужно выбрать виртуальную карточку, на которую зачислена тысяча тысяч.
Фонд борьбы с раком – одна из немногих благотворительных организаций в Украине, которая занимается системным скринингом населения раковыми заболеваниями. Для этого Фонд организует безвозмездные для людей обследования раком даже в самых отдаленных селах Волыни. Кроме того, существенная часть работы Фонда – помощь лекарствами и расходниками Онкогематологического центра областной детской больницы.
Витраж-Уикенд – формат локального фестиваля, где главный акцент нацелен на показ современного лайфстайла города. Главные герои фестиваля - украинские качественные локальные бренды, крафтовые изделия, крутые спикеры, которые ежедневно меняют этот мир в лучший в каждой отдельной отрасли,зоны для отдыха, кинозал для обниматься и залипать на концептуальный короткий метр и не только, фотозона, вкусная еда и атмосфера праздника.
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