Коронавирус оставил сиротами более 1,5 млн детей по всему миру

С начала пандемии и на конец апреля текущего года круглыми сиротами в результате пандемии остались свыше миллиона детей, еще у полумиллиона коронавирус унес жизнь бабушки, дедушки или опекуна, с которыми они проживали.
Об этом сообщает The Guardian в четверг, 22 июля.
Больше всего детей потеряли родителей из-за COVID-19 в Перу, Южной Африке, Мексике, Бразилии, Колумбии, Иране, США и России.
В то же время почти в каждой стране смертность среди мужчин была выше, чем среди женщин - дети теряли отцов в пять раз чаще, чем матерей.
"Нам нужно быстро реагировать, потому что каждые 12 секунд ребенок теряет своего воспитателя из-за COVID-19", - заявила профессор Люси Клувер.
Цифры, вероятно, занижены, так как они базировались только на официальных данных смертности от COVID-19. На самом деле таких детей может быть гораздо больше.
Больше всего детей потеряли родителей из-за COVID-19 в Перу, Южной Африке, Мексике, Бразилии, Колумбии, Иране, США и России.
В то же время почти в каждой стране смертность среди мужчин была выше, чем среди женщин - дети теряли отцов в пять раз чаще, чем матерей.
"Нам нужно быстро реагировать, потому что каждые 12 секунд ребенок теряет своего воспитателя из-за COVID-19", - заявила профессор Люси Клувер.
Цифры, вероятно, занижены, так как они базировались только на официальных данных смертности от COVID-19. На самом деле таких детей может быть гораздо больше.
В свою очередь доктор Сет Флаксман, работавший над исследованием, назвал ситуацию "скрытой пандемией сиротства".
По мнению исследователей, на данный момент необходимо усилить поддержку приемных семей, обеспечить доступ в школы и делать прививки опекунам и воспитателям детей.
"Эти 1,5 миллиона детей стали еще одним трагическим следствием COVID-19, который унес три миллиона жизней по всему миру. Мы подчеркиваем, что защита и поддержка детей-сирот должна стать приоритетом для правительств стран, ведь сиротство не исчезает", - резюмировала доктор Сьюзен Хиллис.
"Эти 1,5 миллиона детей стали еще одним трагическим следствием COVID-19, который унес три миллиона жизней по всему миру. Мы подчеркиваем, что защита и поддержка детей-сирот должна стать приоритетом для правительств стран, ведь сиротство не исчезает", - резюмировала доктор Сьюзен Хиллис.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии