"Король Ужасов" Стивен Кинг поддержал Украину

22:22 28 Февраль Киев, Украина

"Обычно я не выкладываю свои фотографии, но сегодня исключение", - написал он под фото в Twitter.

Кроме того писатель призывает мировую общественность не оставаться в стороне от происходящего.

"Чему большинство из нас научилось в детстве на игровой площадке: нельзя стоять в стороне, когда большой ребенок избивает маленького. Ты можешь выдержать один или два удара, чтобы большой ребенок остановился, но это правильный поступок. Впервые за долгую и печально известную карьеру Путин выглядит глупо. Это должно стать для него шоком", – добавил Кинг.

Также Кинг добавил, что Путин допустил серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом