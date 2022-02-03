Корабль с искусственным интеллектом впервые пересечет Атлантику

18:29 16 Сентябрь Киев, Украина

Организация Promare и IBM создали уникальный исследовательский корабль с искусственным интеллектом. Полностью автономное судно пересечет Атлантический океан.

Созданный корабль был назван Mayflower Autonomous Ship (MAS).



Ожидается, что корабль стартует из Плимута в Великобритании 16 сентября 2020 года и отправится в Плимут в штате Массачусетс. На протяжении шести месяцев путешествия корабль будет собирать данные о состоянии океана.





По словам технического директора IBM в Великобритании Энди Стэнфорд-Кларка, роль капитана на судне будет выполнять искусственный интеллект , который будет следить за тем, чтобы судно не отклонялось от заданного курса.

Корабль нового поколения будет работать в тандеме с учеными и другими автономными судами, чтобы помочь понять важные аспекты, такие как глобальное потепление, микроклимат, загрязнение пластиком и сохранение морских млекопитающих.



Отмечается, что искусственный интеллект корабля, названный Captain, был создан разработчиками из Promare и IBM. ИИ даст возможность корабль ощущать, думать и принимать решения без капитана и экипажа на борту. Новый класс морского искусственного интеллекта основан на новейших передовых вычислительных системах IBM, программном обеспечении для автоматизации, технологиях компьютерного зрения и программном обеспечении Red Hat с открытым исходным кодом.