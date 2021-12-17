Корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

Первый частный полет в космос успешно завершился. Космический корабль Crew Dragon с астронавтами, Дугласом Херли и Робертом Бенкенна, вернулся на Землю. Это может положить начало новой эры космического туризма.
Посадку транслировало NASA.
Процесс расстыковки с МКС состоялся 2 августа в 02:45 по киевскому времени. Это первое приводнение с людьми на борту за последние 45 лет.
Crew Dragon отправился к МКС 30 мая. Для SpaceX это был первый пилотируемый полет в космос, а для США — первый с 2011 года полет на собственном корабле, а не на российских «Союзах».
Crew Dragon отправился к МКС 30 мая. Для SpaceX это был первый пилотируемый полет в космос, а для США — первый с 2011 года полет на собственном корабле, а не на российских «Союзах».
- Полет уже вошел в историю — впервые частная космическая компания использовала собственную разработку, чтобы доставить людей на орбиту. Кроме того, SpaceX осуществила первый за девять лет запуск людей на орбиту с территории США.
- Crew Dragon уже побывал в космосе. В марте прошлого года он выполнил беспилотный полет на орбиту — на его борту был только манекен по имени Рипли, который успешно вернулся на Землю.
- На борту Crew Dragon NASA отправило в космос двух опытных астронавтов — 49-летнего Боба Бенкен и 53-летнего Дугласа Херли. Оба — бывшие военные пилоты-испытатели. Херли — морской пехотинец, Бенкен служил в Воздушных силах США. В NASA оба с 2000 года.
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