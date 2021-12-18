Конгресс украинцев Канады: Канада проводит Неделю осведомленности о жертвах Голодомора (ВИДЕО)

17:55 23 Ноябрь Киев, Украина

В Канаде объявлена Неделя осведомленности о Голодоморе в Украине 1932-1933 года.



Конгресс Украинцев Канады Конгресс Украинцев Канады объявил о начале Национальной недели осведомленности о Голодоморе. Соответствующие мероприятия будут проводиться по всей стране. В частности, в Виннипеге пройдет образовательная лекция, в Оттаве совершат литургию по жертвам Голодомора, в центре Гамильтона будет поднят черный флаг. В Торонто состоится траурный митинг, а в Галифаксе и Лондоне - церемонии чествования в общине.

Национальный комитет по осведомленности о Голодоморе Конгресса Украинцев Канады начал празднование Национальной недели осведомленности о Голодоморе, которая будет проходить с 22 по 28 ноября и посвящена 88-й годовщине Голодомора, геноциду советского коммунистического режима против украинского народа.



«Мы глубоко благодарны премьер-министру Канады, лидеру официальной оппозиции, лидеру Квебекского блока и Новой демократической партии за участие в этом году в Национальной недели осведомленности о Голодоморе», – прокомментировала Ирина Мицак, глава Национального комитета Конгресса по осведомленности о Голодоморе.

В Торонто панихида памяти жертв Голодомора состоится в субботу, 27 ноября, в 15:00 у Мемориала жертвам Голодомора.

Конгресс Украинцев Канады призывают всех желающих присоединиться к минуте молчания в субботу, 27 ноября, в 19:32 и зажечь в своем доме свечу в память о жертвах Голодомора.

Справка. В 2008 году Канада стала первой страной, официально признавшей Голодомор актом геноцида украинского народа. В Эдмонтоне в 1983 году был построен первый в мире памятник жертвам Голодомора.



