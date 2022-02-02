Концерт группы "Кино" в оригинальном составе

18:19 15 Сентябрь Киев, Украина

В киевском Дворце спорта пройдет концерт легендарной группы "Кино", спустя 30 лет после распада. Выступление анонсировано на 13 марта 2021 года.



Группа обещает наиболее полноценное воспроизведение оригинального звучания с оригинальным составом, уникальное шоу с видеорядом, раритетными аудио и неизданным материалом. На нем прозвучит оцифрованный голос Виктора Цоя.



Один из создателей и продюсеров шоу — Александр Цой, сын Виктора.



Выступать будут два басисты группы разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров, — и гитарист Юрий Каспарян. Петь будет сам Виктор Цой — в основе программы голос музыканта, который оцифровали из оригинальных записей.



Стоимость билетов от 500 до 4 тысяч гривен.