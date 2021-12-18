Кому разрешен въезд в Венгрию с 15 июля

18:21 14 Июль Киев, Украина



Эту информацию сообщили в пресс-службе посольства Украины в Венгрии.



Отмечается, что въезд в соседнюю страну можно будет осуществить лишь с разрешения полиции.



Кто имеет право на въезд в Венгрию? Венгрия озвучила условия въезда на ее территорию с 15 июля.Эту информацию сообщили в пресс-службе посольства Украины в Венгрии.Отмечается, что въезд в соседнюю страну можно будет осуществить лишь с разрешения полиции.

члены семьи граждан Венгрии;

граждане, имеющие вид на жительство в Венгрии и члены их семей;

те, у кого имеется разрешение на временное проживание в Венгрии (находится в стране можно более 90 дней);

на временное проживание в Венгрии (находится в стране можно более 90 дней); граждане, которые едут в Венгрию из стран со средним уровнем распространения Covid-19 (страны желтой зоны);

граждане, которые едут в Венгрию из стран с низким уровнем распространения Covid-19 (страны зеленой зоны);

в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

Если же человек хочет въехать в Венгрию из страны красной зоны, для этого он должен получить разрешение венгерской полиции и иметь веские основания, такие как судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.