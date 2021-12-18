Кому разрешен въезд в Венгрию с 15 июля

Венгрия озвучила условия въезда на ее территорию с 15 июля.
Эту информацию сообщили в пресс-службе посольства Украины в Венгрии.
Отмечается, что въезд в соседнюю страну можно будет осуществить лишь с разрешения полиции.
Кто имеет право на въезд в Венгрию?
Эту информацию сообщили в пресс-службе посольства Украины в Венгрии.
Отмечается, что въезд в соседнюю страну можно будет осуществить лишь с разрешения полиции.
Кто имеет право на въезд в Венгрию?
- члены семьи граждан Венгрии;
- граждане, имеющие вид на жительство в Венгрии и члены их семей;
- те, у кого имеется разрешение на временное проживание в Венгрии (находится в стране можно более 90 дней);
- граждане, которые едут в Венгрию из стран со средним уровнем распространения Covid-19 (страны желтой зоны);
- граждане, которые едут в Венгрию из стран с низким уровнем распространения Covid-19 (страны зеленой зоны);
- в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.
Если же человек хочет въехать в Венгрию из страны красной зоны, для этого он должен получить разрешение венгерской полиции и иметь веские основания, такие как судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.
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