Кому разрешен въезд в Венгрию с 15 июля

18:21 14 Июль Киев, Украина

Венгрия озвучила условия въезда на ее территорию с 15 июля.
Эту информацию сообщили в пресс-службе посольства Украины в Венгрии.

Отмечается, что въезд в соседнюю страну можно будет осуществить лишь с разрешения полиции.

Кто имеет право на въезд в Венгрию?
  • члены семьи граждан Венгрии;
  • граждане, имеющие вид на жительство в Венгрии и члены их семей;
  • те, у кого имеется разрешение на временное проживание в Венгрии (находится в стране можно более 90 дней);
  • граждане, которые едут в Венгрию из стран со средним уровнем распространения Covid-19 (страны желтой зоны);
  • граждане, которые едут в Венгрию из стран с низким уровнем распространения Covid-19 (страны зеленой зоны);
  • в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.
Если же человек хочет въехать в Венгрию из страны красной зоны, для этого он должен получить разрешение венгерской полиции и иметь веские основания, такие как судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.
"Нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов", - говорится в сообщении.
 
 