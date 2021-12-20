Кому повысят размер пенсии в случае потери кормильца: детали

08:57 13 Декабрь Киев, Украина

В Министерстве социальной политики Украины утвердили проект закона, который предполагает повышение пенсионных выплат для тех, кто потерял кормильца в семье. Соответствующий пост ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

Указывается, что такое решение было принято благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского.



Ожидается, что со вступлением новых норм в силу, те семьи, которые потеряли кормильца, будут получать порядка 70% его оклада в виде социальной пенсии.

Напомним, что в Украине с 1 декабря повысили уровень прожиточного минимума.



Он вырос с 2294 грн до 2393 грн. Об этом говорится в законе «О государственном бюджете Украины» на 2021 год.