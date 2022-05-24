Кому интересен второй уровень накопительной пенсионной системы

06:22 21 декабря Киев, Украина

Проведение второго уровня накопительной пенсионной системы интересно и государству, так как выводит из тени незаконно трудящихся граждан, так и самим гражданам Украины- так как данный уровень накопительной системы обеспечит им некоторые пенсионные гарантии.



Об этом заявила министр социальной политики Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

"Параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная. Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают. Что такое второй уровень? Это когда каждый работающий человек и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы, это детенизация: чем больше на моем счете будет денег, тем больше там будет доходность, накапливаются деньги, которые превращаются в ресурс, который идет в финансовые инструменты и, соответственно, идет доходность", - объяснила она.

По словам Лазебной, "есть подсчеты, что за 20-25 лет с начала своей работы можно накопить себе на пенсию".

"Тогда коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате. - Ред.) может быть 60%. То есть 60% - это ваша пенсия , часть солидарная, часть накопительная. Сегодня у нас 29%, и будет падать. То есть человек, уходя на пенсию, становится бедным. Поэтому второй уровень нужен. Почему это хорошо? Это собственность человека, он будет управлять, контролировать, может переходить в другой фонд и так далее", - сказала глава Минсоцполитики.

Напомним, Кабмин предлагает запустить в 2021 году второй уровень накопительной пенсионной системы. Накопительная система предусматривает, что работающие украинцы будут делать взносы на накопительные счета в размере 1% от дохода, а работодатели - 2% от зарплаты сотрудников.