Компания Илона Маска чипирует мозг человека

14:46 21 Июль Киев, Украина

Илон Маск рассказал о преимуществах разработки компании Neuralink, речь идет о чипирование головного мозга человека. По словам Маска, данная технология улучшит жизнь людей. 
 
По мнению Маска, технология чипирования позволит контролировать уровень гормонов, человек сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях, а еще чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг. 
"Таким образом, с помощью чипа звуковые волны будут направляться непосредственно в мозг, минуя ухо и преддверно-улитковый нерв, отвечающий за передачу слуховых импульсов, а также импульсов, исходящих из вестибулярного отдела внутреннего уха", - объясняет Маск
Также он указал, что устройство сможет стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

фото: Стартап: чипирование человека

Изобретатель также рассказал о возможностях чипирования в медицине. Он заявил, что Neuralink может помочь контролировать уровень гормонов. Это в свою очередь может повысить внимательность и концентрацию, избавить от тревоги. Кроме того, Маск не исключает, что чип сможет бороться с зависимостями и депрессией.

Первоначально технология может быть использована для помощи людям с заболеваниями головного мозга, в том числе с болезнью Паркинсона. Главная же цель подключения человеческого мозга к компьютеру, по словам Маска, — позволить людям конкурировать с передовым искусственным интеллектом.

Предприниматель сравнил установку импланта Neuralink с лазерной операцией на глазу.

Испытания новой технологии уже начались на животных. На людях испытания запланированы на конец этого года.