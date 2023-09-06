Компания "ДТЭК" восстановила электроcнабжение в Днепропетровской области после атаки

Специалисты из компании "ДТЭК" восстановили электроснабжение более чем 50 тысячам семей после ракетного удара, затронувшего Днепропетровскую область.
Это событие было подтверждено официальным сообщением энергетического холдинга.
Это событие было подтверждено официальным сообщением энергетического холдинга.
В течение последующих двух часов восстановление электроснабжения также было осуществлено для других домохозяйств, которые остались без света.
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