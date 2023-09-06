Компания "ДТЭК" восстановила электроcнабжение в Днепропетровской области после атаки

13:46 22 августа Киев, Украина





Это событие было подтверждено официальным сообщением энергетического холдинга. Специалисты из компании "ДТЭК" восстановили электроснабжение более чем 50 тысячам семей после ракетного удара, затронувшего Днепропетровскую область.Это событие было подтверждено официальным сообщением энергетического холдинга.

"Команды аварийных работников "ДТЭК" начали восстановительные работы немедленно после получения необходимых разрешений от ГСЧС и военных структур. К 06:15 утра было успешно восстановлено электричество для около 31 тысячи семей, что приобретает особую важность в данной ситуации", - говорится в официальном заявлении компании.

В течение последующих двух часов восстановление электроснабжения также было осуществлено для других домохозяйств, которые остались без света.