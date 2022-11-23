Компания Ахметова начала производить 2500 печей для жителей и ВСУ

14:04 23 ноября Киев, Украина

В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова компания Метинвест совместно с партнерами начала производство 2500 полевых печей, для граждан прифронтовых регионов и украинский бойцов.





Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста в среду, 23 ноября.

"Военнослужащие, а также украинцы, живущие в прифронтовых городах, получат 2500 печей, которые помогут приготовить еду и обогреть укрытие. Их производят компании Метинвест и ДТЭК собственными силами в рамках инициативы Рината Ахметова Стальной фронт. Также Метинвест-СМЦ предоставляет металл партнерам, которые могут присоединиться к работе. На счету Метинвест-СМЦ скоро будет более 100 печей, в несколько раз больше сделано непосредственно на предприятиях компаний Метинвест и ДТЭК", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что изготавливаемые печи неприхотливы к местоположению и топливу и способны быстро обогреть помещение площадью до 50 квадратных метров.

"А еще печи, изготовленные из стали Метинвеста, лучше серийных аналогов, потому что их делают из металла толщиной 3-6 мм, тогда как на бытовые "буржуйки"идет двухмиллиметровый лист, - указано в сообщении.



Кроме того, к своим печам Метинвест предоставляет Кроме того, к своим печам Метинвест предоставляет топливо: военным и гражданским уже передано около 10 тонн дров, а также более 30 тонн угля.