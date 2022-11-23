Компания Ахметова начала производить 2500 печей для жителей и ВСУ
14:04 23 ноября Киев, Украина
В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова компания Метинвест совместно с партнерами начала производство 2500 полевых печей, для граждан прифронтовых регионов и украинский бойцов.
Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста в среду, 23 ноября.
"Военнослужащие, а также украинцы, живущие в прифронтовых городах, получат 2500 печей, которые помогут приготовить еду и обогреть укрытие. Их производят компании Метинвест и ДТЭК собственными силами в рамках инициативы Рината Ахметова Стальной фронт. Также Метинвест-СМЦ предоставляет металл партнерам, которые могут присоединиться к работе. На счету Метинвест-СМЦ скоро будет более 100 печей, в несколько раз больше сделано непосредственно на предприятиях компаний Метинвест и ДТЭК", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что изготавливаемые печи неприхотливы к местоположению и топливу и способны быстро обогреть помещение площадью до 50 квадратных метров.
"А еще печи, изготовленные из стали Метинвеста, лучше серийных аналогов, потому что их делают из металла толщиной 3-6 мм, тогда как на бытовые "буржуйки"идет двухмиллиметровый лист, - указано в сообщении.
Кроме того, к своим печам Метинвест предоставляет топливо:
военным и гражданским уже передано около 10 тонн дров, а также более 30 тонн угля.
"Этой зимой нам придется столкнуться с невиданными испытаниями. Но я верю в ВСУ
, а еще -в невероятную стойкость украинцев. Группа Метинвест с первого дня войны делает все, чтобы наша страна выстояла в борьбе с врагом. Мы оказываем экономическую поддержку, обеспечиваем защитников оборудованием, заботимся о людях, затронутых войной. Впереди сложный период. Однако вместе, плечом к плечу, мы сможем пройти этот путь и победить", - заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.
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