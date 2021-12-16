Компания Apple решила "съесть грушу"

16:12 10 Август Киев, Украина

Самая дорогая публичная компания в мире Apple требует отмены регистрации торгового знака стартапа Prepear, из-за сходства логотипов.



Приложение Prepear позволяет пользователям хранить и систематизировать рецепты, а также создавать собственные планы питания. Логотип компании — груша с листочком.





Apple подала иск против компании Prepear, с аргументацией: «Знаки Apple настолько известны и легко узнаваемы, что сходство со знаком Prepear затмевает любые различия и заставляет обычного потребителя поверить, что приложение связано с Apple». Иными словами, из-за логотипа Prepear потребители могут решить, что приложение с рецептами является продуктом Apple. К тому же, как отмечает компания, у нее уже есть несколько приложений и услуг, связанных со здоровьем и питанием.

Соучредитель Prepear Рассел Монсон уже подал петицию «Спасите грушу от Apple!». Он пишет, что его компания не может позволить себе судебный процесс с Apple.