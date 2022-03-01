Компания Google презентовала смарт-рюкзак

19:13 06 Октябрь Киев, Украина

Компания Google совместно с маркой чемоданов и сумок Samsonite разработали модель “умного” рюкзака. Новинка получила название Konnect-i и электронную начинку, передает издание Techcrunch.

В лямку рюкзака вшиты сенсорные датчики и устройство Jacquard Tag, отвечающее за их работу (разработка Google Jacquard). Такое оснащение делает ткань восприимчивой к прикосновениям, благодаря чему владельцы Konnect-i смогут бесконтактно управлять смартфоном — стоит лишь установить специальное приложение.

В частности, можно переключать аудиотреки, регулировать звук, управлять фронтальной камерой во время съемки селфи, получать оповещения о входящих звонках или сообщениях при помощи светодиодного индикатора, пользоваться навигатором.