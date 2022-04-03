Компания JBL попала в скандал из-за карты Украины без Крыма и Донбасса
12:22 06 июля Киев, Украина
В своем Instagram-аккаунте компания JBL Ukraine опубликовала сториз с картой Украины без аннексированного Крыма
и оккупированного Донбасса
.
Так, в ночь на 6 июля на странице компании появилась сториз с картой и вопросом «А из какого ты города?».
Публикация вызвала негативную реакцию, пользователи соцсетей решили помочь компании найти Крым и Донбасс и уже сегодня JBL принесла извинения и пообещала избавиться от виновных.
«Мы официально приносим извинения всем украинском за ошибку, которая произошла вчера в 23-30. Наша позиция неизменна: «Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины». Мы сменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников», - говорится в сообщении.
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