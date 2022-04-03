Компания JBL попала в скандал из-за карты Украины без Крыма и Донбасса

12:22 06 июля Киев, Украина

В своем Instagram-аккаунте компания JBL Ukraine опубликовала сториз с картой Украины без аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса

Так, в ночь на 6 июля на странице компании появилась сториз с картой и вопросом «А из какого ты города?».

Публикация вызвала негативную реакцию, пользователи соцсетей решили помочь компании найти Крым и Донбасс и уже сегодня JBL принесла извинения и пообещала избавиться от виновных.