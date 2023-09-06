Компания Bacardi Limited внесена в список международных спонсоров войны

11:42 10 августа Киев, Украина

Бермудская компании Bacardi Limited, признанная мировым лидером в сфере производства алкогольных напитков, была внесена Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в четверг, 10 августа.



После полномасштабного вторжения россии в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в рф и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в россию на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.



Выход ряда ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Так, воспользовавшись ситуацией, российское подразделение компании Бакарди Рус импортировало товаров на 169 млн долларов в год полномасштабной войны в Украину.



Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы рф, выручка Бакарди Рус 2022 года выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль – до 4,7 млрд рублей, что на 206,5% больше, чем 2021 г. (1,5 млрд рублей), налог на прибыль в бюджет россии уплачен более чем на 12 млн долларов.

"Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет россии, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины", - подчеркнули в НАПК.

Bacardi Limited – крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах. Среди известных брендов компании – бренди Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).



В общей сложности Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.