Коммунальщиков Киева оденут по последней моде

Новый проект от мэра Киева - работников коммунальных служб оденут в удобную и стильную форму от украинских дизайнеров.
По словам Кличко, для создания моделей рабочей одежды, власти города обратились за помощью к Ukrainian Fashion Week, привлекли молодых украинских дизайнеров Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева.
Мэр добавил, что модели дизайнеров будут представлены на показе Ukrainian Fashion Week уже в сентябре. Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков будет заказано у украинских производителей.
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