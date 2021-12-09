Коммунальщиков Киева оденут по последней моде

16:59 16 Июль Киев, Украина

Новый проект от мэра Киева - работников коммунальных служб оденут в удобную и стильную форму от украинских дизайнеров.



По словам По словам Кличко , для создания моделей рабочей одежды, власти города обратились за помощью к Ukrainian Fashion Week, привлекли молодых украинских дизайнеров Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева.

"Они уже разработали и представили на нашей общей встрече эскизы формы для коммунальных служб Киева. Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", – отметил Кличко.

Мэр добавил, что модели дизайнеров будут представлены на показе Ukrainian Fashion Week уже в сентябре. Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков будет заказано у украинских производителей.