Коммунальщиков Киева оденут по последней моде

16:59 16 Июль Киев, Украина

Новый проект от мэра Киева - работников коммунальных служб оденут в удобную и стильную форму от украинских дизайнеров. 

По словам Кличко, для создания моделей рабочей одежды, власти города обратились за помощью к Ukrainian Fashion Week, привлекли молодых украинских дизайнеров Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева. 
"Они уже разработали и представили на нашей общей встрече эскизы формы для коммунальных служб Киева. Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", – отметил Кличко.
Мэр добавил, что модели дизайнеров будут представлены на показе Ukrainian Fashion Week уже в сентябре. Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков будет заказано у украинских производителей.
"Я убежден, в европейской столице люди, которые обеспечивают его жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе", – резюмировал Кличко.