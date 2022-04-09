Комиссия по журналистской этике публично осудила Притулу

19:49 12 ноября Киев, Украина

Сергей Притула во время программы на радио "НВ" допустил антисемитские высказывания позвонившего в эфир мужчины, более того, поддержал сказанное слушателем.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины.

"В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани - "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", - говорится в сообщении.

В общине намерены обратиться в полицию Краматорска с заявлением об открытии уголовного дела по ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни).



Поведение ведущего осудила Комиссия по журналистской этике.