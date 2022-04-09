Комиссия по журналистской этике публично осудила Притулу
19:49 12 ноября Киев, Украина
Сергей Притула
во время программы на радио "НВ" допустил антисемитские высказывания позвонившего в эфир мужчины, более того, поддержал сказанное слушателем.
Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины.
"В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани - "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", - говорится в сообщении.
В общине намерены обратиться в полицию Краматорска с заявлением об открытии уголовного дела по ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни).
Поведение ведущего осудила Комиссия по журналистской этике.
"Комиссия усматривает в вышеупомянутом случае нарушение п. 15 Кодекса этики украинского журналиста... Комиссия учитывает значительный опыт Сергея Притулы в ведении прямых эфиров и не может расценивать его действия как бессознательные или такие, которые вызваны растерянностью из-за новой ситуации. Учитывая общественный резонанс, который вызвал указанный случай, уровень охвата аудитории радио, глубокий уровень оскорблений и возможные последствия инцидента в виде дальнейшего разжигания межэтнической вражды, Комиссия объявляет ведущему прямого эфира Сергею Притуле и Радио НВ публичное осуждение", - сказано в решении КЖЭ.
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