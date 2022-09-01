Комиссия Киевсовета поддержала отмену остановки транспорта во время тревог

Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию об отмене остановки городского транспорта во время воздушных тревог, сообщает депутат Ксения Семенова.
На заседании комиссии выступил автор петиции, транспортный эксперт Александр Гречко. Во время своего доклада, по словам Семеновой, он спросил присутствующих, кто приехал на заседание на общественном транспорте. Оказалось, что кроме него самого никто.
Хотя транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию, решение принимают не депутаты, а чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА), входящие в Рада обороны Киева. Это мэр Виталий Кличко, его заместители, председатели РГА, руководители городских управлений СБУ, прокуратуры, ГСЧС, Нацполиции, Патрульной полиции.
По словам Гречко, петицию передали на рассмотрение главы КГГА Виталия Кличко.
Напомним, власти Киева 1 августа принял решение о том , что наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги должен останавливать движение в безопасном месте.
/>Петиция в Киевсовет об отмене этого решения за неделю собрала необходимые 6 тысяч подписей.
На заседании комиссии выступил автор петиции, транспортный эксперт Александр Гречко. Во время своего доклада, по словам Семеновой, он спросил присутствующих, кто приехал на заседание на общественном транспорте. Оказалось, что кроме него самого никто.
Хотя транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию, решение принимают не депутаты, а чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА), входящие в Рада обороны Киева. Это мэр Виталий Кличко, его заместители, председатели РГА, руководители городских управлений СБУ, прокуратуры, ГСЧС, Нацполиции, Патрульной полиции.
По словам Гречко, петицию передали на рассмотрение главы КГГА Виталия Кличко.
Напомним, власти Киева 1 августа принял решение о том , что наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги должен останавливать движение в безопасном месте.
/>Петиция в Киевсовет об отмене этого решения за неделю собрала необходимые 6 тысяч подписей.
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