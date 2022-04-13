Комендантский час: Сумы ограничили время пребывания детей в общественных местах

12:41 15 июля Киев, Украина

С заботой о подрастающем поколении горсовет Сум принял решение ввести в городе комендантский час для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться вне дома с 22:00 до 06:00 без присутствия одного из родителей.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета в четверг, 15 июля.

"Запрещается пребывание в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной громады детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 06:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность", - сказано в сообщении.

Как утверждают местные власти, решение продиктовано профилактикой правонарушений среди детей и молодежи, предупреждением криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершения противоправных действий детьми, распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечения их в пьянство.



Владельцы развлекательных учреждений или заведений общепита и уполномоченные ими лица в ночные часы могут требовать у посетителей документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.



"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах вечером и ночью без сопровождения взрослых", – заявил мэр Александр Лысенко.



За выполнением ограничений будут следить Управление образования и науки горсовета, Центр социальных служб, городской отдел торговли, быта и защиты прав потребителей, а также полиция - они должны обеспечить проведение совместных рейдов раз в квартал. В случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности.