Командующий ВСУ призывает к эвакуации из прифронтовых населенных пунктов Сумщины

В связи с продолжающимися российскими обстрелами, командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Наев, обратился к жителям Сумской области, которая постоянно подвергается атакам, с призывом к эвакуации из населенных пунктов, расположенных у границы.
Сообщение о призыве было опубликовано пресс-службой командования Объединенных сил.
Представители Объединенных сил отметили, что большинство жертв и поврежденных объектов на границе Сумщины - это местные жители, частные дома и гражданские учреждения.
Сергей Наев подчеркнул, что российский враг ежедневно терроризирует территорию Сумщины безжалостными обстрелами, используя различные методы, такие как ракетные системы залпового огня (РСЗО), артиллерия и удары с воздуха с применением управляемых авиационных боеприпасов.
Командующий рассказал, что он лично убедил одну семью срочно покинуть один из населенных пунктов, поскольку там имелась прямая угроза.
Сергей Наев обратился ко всем гражданам, проживающим в населенных пунктах, прилегающих к границе Сумщины, с призывом к эвакуации.
Местные власти знают процедуры и пути для проведения эвакуационных мероприятий и предоставят необходимую помощь. Наев настоятельно призвал всех жителей покинуть опасные районы, чтобы спасти свои жизни.
Сообщение о призыве было опубликовано пресс-службой командования Объединенных сил.
Представители Объединенных сил отметили, что большинство жертв и поврежденных объектов на границе Сумщины - это местные жители, частные дома и гражданские учреждения.
Сергей Наев подчеркнул, что российский враг ежедневно терроризирует территорию Сумщины безжалостными обстрелами, используя различные методы, такие как ракетные системы залпового огня (РСЗО), артиллерия и удары с воздуха с применением управляемых авиационных боеприпасов.
Командующий рассказал, что он лично убедил одну семью срочно покинуть один из населенных пунктов, поскольку там имелась прямая угроза.
Сергей Наев обратился ко всем гражданам, проживающим в населенных пунктах, прилегающих к границе Сумщины, с призывом к эвакуации.
Местные власти знают процедуры и пути для проведения эвакуационных мероприятий и предоставят необходимую помощь. Наев настоятельно призвал всех жителей покинуть опасные районы, чтобы спасти свои жизни.
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