Командование ВС ВСУ: легендарный "Призрак Киева" - сборный образ пилотов

11:55 01 мая Киев, Украина

С первых дней войны народ подхватил легенду о бесстрашном защитнике, летчике-асе, назвав его "Призраком Киева". Все хотели узнать имя этого супергероя. В Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали о легендарном "Призраке Киева". И попросили не распространять фейки по этому поводу.

Сообщается, что "супергерой" - сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, а Степан Тарабалка, которого в Украине многие считали "Призраком Киева", на самом деле не сбивал 40 самолетов.

"Герой Украины Степан Тарабалка - не "Призрак Киева", и он не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Звание Героя летчику было присвоено посмертно.

"Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, которые защищают небо столицы. И внезапно появляются там, где их не ждут!" — говорят в командовании.

В командовании ВВС опровергли и другие фейки, активно распространяющиеся по Украине: оказалось, что "военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось", а американские бомбардировщики не летают над Украиной.