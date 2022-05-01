Командование ВС ВСУ: легендарный "Призрак Киева" - сборный образ пилотов

С первых дней войны народ подхватил легенду о бесстрашном защитнике, летчике-асе, назвав его "Призраком Киева". Все хотели узнать имя этого супергероя. В Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали о легендарном "Призраке Киева". И попросили не распространять фейки по этому поводу.
Сообщается, что "супергерой" - сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, а Степан Тарабалка, которого в Украине многие считали "Призраком Киева", на самом деле не сбивал 40 самолетов.
Звание Героя летчику было присвоено посмертно.
В командовании ВВС опровергли и другие фейки, активно распространяющиеся по Украине: оказалось, что "военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось", а американские бомбардировщики не летают над Украиной.
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