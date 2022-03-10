Команда Минцифры запускает народную инициативу «Заминируй словом»

19:34 09 Март Киев, Украина

Слово – тоже оружие. Благодаря слову вы может существенно деморализовать оккупантов. Ведь российским военным «промыли мозги», что здесь ждут «освобождения». Покажем им, что это не так. Российские войска должны почувствовать и увидеть, что здесь они непрошеные чужеземцы. Да еще до боя знать о последствиях.
 
С такой инициативой выстипили в Минцифры.

Призываем каждый шаг оккупантов на их пути заминировать словом.

Открытки, объявления, плакаты – это может быть все, что угодно, в любом формате. Пишите на обоях или тканях. На дорогах – краской. На указательных знаках. На биллбордах. На разрушенных стенах. Просто оставляйте записки, которые они смогут увидеть.

Предлагаем несколько идей и сразу же поощряем писать свои варианты и проявлять креатив.

🛣 У дорог:
  • Сдавайся, в плену тебя ждет теплая еда и горячий чай.
  • Для Путина солдаты пушечное мясо. Лучше в плен, чем в тлен!
  • Братья не приезжают на танках!
💊 Возле аптек:
  • Лучшее лекарство от боли – вернуться домой!
🛒 Возле магазинов:
  • Думал, станешь освободителем? Стал грабителем!
🏠 Возле разрушенных построек:
  • Такой вот он, ваш русский мир?
"Важно: эти материалы, напечатанные или написанные от руки, следует оставлять только в относительно спокойные промежутки времени и не в комендантское время. Дальше дело за вами, словесные минеры", - добавили в Минцифры.