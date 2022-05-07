Количество прибывающих в Киев уменьшилось

14:02 06 мая Киев, Украина

Власти сообщили что месяц назад прибывающих в Киев было от 50 тысяч сейчас это до 20 тысяч - количество явно уменьшилось.

Это отметила Киевская городская военная администрация (КГВА)

"Мы еще раз обращаемся к тем, кто может – не возвращаться, особенно это касается женщин с детьми, пожилых людей, студентов. Мы рекомендуем гражданам как можно меньше передвигаться и не игнорировать сигналы воздушной тревоги"– отмечает КГВА.

Столичная власть подчеркивает, что сейчас нужно "жить в условиях войны".



Военная администрация Киева принимает меры по обеспечению передвижения. Каждый день вводятся новые маршруты общественного транспорта. Метрополитен функционирует с интервалом 10-15 мин, на каждой станции есть график поездов.