Количество прибывающих в Киев уменьшилось

14:02 06 мая Киев, Украина

Власти сообщили что месяц назад прибывающих в Киев было от 50 тысяч сейчас это до 20 тысяч - количество явно уменьшилось.

 
Это отметила Киевская городская военная администрация (КГВА)
 
"Мы еще раз обращаемся к тем, кто может – не возвращаться, особенно это касается женщин с детьми, пожилых людей, студентов. Мы рекомендуем гражданам как можно меньше передвигаться и не игнорировать сигналы воздушной тревоги"– отмечает КГВА.
 
Столичная власть подчеркивает, что сейчас нужно "жить в условиях войны".

Военная администрация Киева принимает меры по обеспечению передвижения. Каждый день вводятся новые маршруты общественного транспорта. Метрополитен функционирует с интервалом 10-15 мин, на каждой станции есть график поездов.
 
"Мы делаем все возможное, чтобы разгрузить город. В свою очередь призываем горожан отдавать предпочтение использованию именно общественного транспорта, чтобы не создавать пробки и экономить горючее, которое так необходимо для функционирования критических инфраструктур города и военных", – отмечает КГВА.