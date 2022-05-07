Количество прибывающих в Киев уменьшилось

Власти сообщили что месяц назад прибывающих в Киев было от 50 тысяч сейчас это до 20 тысяч - количество явно уменьшилось.
Это отметила Киевская городская военная администрация (КГВА)
Столичная власть подчеркивает, что сейчас нужно "жить в условиях войны".
Военная администрация Киева принимает меры по обеспечению передвижения. Каждый день вводятся новые маршруты общественного транспорта. Метрополитен функционирует с интервалом 10-15 мин, на каждой станции есть график поездов.
Военная администрация Киева принимает меры по обеспечению передвижения. Каждый день вводятся новые маршруты общественного транспорта. Метрополитен функционирует с интервалом 10-15 мин, на каждой станции есть график поездов.
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