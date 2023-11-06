Количество поисковых запросов на украинском увеличилось почти вдвое с 2021 года

17:58 06 ноября Киев, Украина





В 2021 году только 15–19% поисковых запросов осуществили на украинском языке, теперь их количество достигло почти 30%.



Поиск словосочетания «беспроводные наушники» по-украински увеличился на 83% – с 12 000 до 22 200 запросов. По сравнению с прошлым годом, украинцы чаще искали новости, покупали игрушки и корм для животных.



Почти на треть чаще стали искать косметические средства на украинском языке, также меньше половины украинцев продолжают гуглить лекарственное средство «хлорофиллипт» на русском языке. Поиск «беспроводные наушники» по-украински увеличился на 83%, а использование украиноязычного варианта «іграшки» вместо «игрушки» выросло на 83,1%. Чтобы узнать, как изменилась динамика поисковых запросов на украинском языке с 2021 года были проанализированы запросы на покупку товаров в интернете.В 2021 году только 15–19% поисковых запросов осуществили на украинском языке, теперь их количество достигло почти 30%.Поиск словосочетания «беспроводные наушники» по-украински увеличился на 83% – с 12 000 до 22 200 запросов. По сравнению с прошлым годом, украинцы чаще искали новости, покупали игрушки и корм для животных.Почти на треть чаще стали искать косметические средства на украинском языке, также меньше половины украинцев продолжают гуглить лекарственное средство «хлорофиллипт» на русском языке. Поиск «беспроводные наушники» по-украински увеличился на 83%, а использование украиноязычного варианта «іграшки» вместо «игрушки» выросло на 83,1%.

Их среднее количество в 2024 году вырастет с 25,8 до 30%, прогнозируют специалисты.