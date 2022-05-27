Количество общин, находящихся в районах боевых действий и окруженных оккупантами, достигло трех сотен

В обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации или окружении, добавили восемь общин в Сумской области.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Всего в список вошли 8 областей:
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Всего в список вошли 8 областей:
- Днепропетровская (6 общин);
- Донецкая (66 общин);
- Запорожская (61 община);
- Луганская (37 общин);
- Николаевская (22 общины);
- Харьковская (51 община);
- Херсонская (49 общин);
- Сумская (8 общин).
На Сумщине речь идет о Новослободской, Великописаревской, Краснопольской, Эсманской, Юнаковской и Шалыгинской поселковых территориальных общинах, а также Белопольской и Середино-Будской городских территориальных общинах.
Соответствующий перечень общин в правительстве составляют, чтобы уехавшие оттуда могли получить помощь от государства. Дело в том, что с мая изменился подход к назначению помощи на проживание внутри перемещенным лицам.
Если в марте и апреле эту помощь могли получить все переселенцы, то с мая она предоставляется тем ВПЛ, которые выехали из территориальных общин, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).
Перечень формируют по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций. Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в перечне, то в Минреинтеграции советуют обратиться в свою военную администрацию (лично или на горячую линию) и уточнить информацию.
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