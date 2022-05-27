Количество общин, находящихся в районах боевых действий и окруженных оккупантами, достигло трех сотен

14:01 27 мая Киев, Украина





Об этом сообщили в



Всего в список вошли 8 областей: В обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации или окружении, добавили восемь общин в Сумской области.Об этом сообщили в Минреинтеграции Всего в список вошли 8 областей:

Днепропетровская (6 общин);

Донецкая (66 общин);

Запорожская (61 община);

Луганская (37 общин);

Николаевская (22 общины);

Харьковская (51 община);

Херсонская (49 общин);

Сумская (8 общин).

На Сумщине речь идет о Новослободской, Великописаревской, Краснопольской, Эсманской, Юнаковской и Шалыгинской поселковых территориальных общинах, а также Белопольской и Середино-Будской городских территориальных общинах.



Соответствующий перечень общин в правительстве составляют, чтобы уехавшие оттуда могли получить помощь от государства. Дело в том, что с мая изменился подход к назначению помощи на проживание внутри перемещенным лицам.



Если в марте и апреле эту помощь могли получить все переселенцы, то с мая она предоставляется тем ВПЛ, которые выехали из территориальных общин, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).



Перечень формируют по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций. Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в перечне, то в Минреинтеграции советуют обратиться в свою военную администрацию (лично или на горячую линию) и уточнить информацию.