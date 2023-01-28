Когда пройдет следующий пересчет пенсий и других соцвыплат

Пересмотр прожиточного минимума в Украине в последний раз был 1 декабря прошлого года. В связи с этим увеличились пенсии и другие социальные выплаты.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 093 гривны и останется на таком уровне в течение всего 2023 года.

Насколько увеличились пенсии в декабре

Минимальная пенсия выросла на 66 гривен – до 2 093 гривен, и равна прожиточному минимуму.

– до 2 093 гривен, и равна прожиточному минимуму. Максимальная – на 660 гривен – до 20 920 гривен, составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Перерасчет пенсий произошел и для неработающих лиц, получающих "страховые" пенсии – на уровне 2 500 гривен, или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Также изменились суммы надбавок и доплат к пенсиям.

Когда будет следующее повышение

В марте 2023 года планируется ежегодная индексация пенсий. На это правительство выделило около 40 миллиардов гривен.

Согласно Закону, индексация должна составлять половину процентного роста средней зарплаты и половину годовой инфляции. Следовательно, по словам экс-министра соцполитики Андрея Ревы, размер осовременивания пенсий может быть целых 24%.

Размер других выплат

Выплаты по безработице

Размер суммы выплат по безработице регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на 1 января календарного года. Следовательно, с 1 января максимальный размер пособия по безработице составляет 6 700 грн.

Алименты на ребенка

Размер алиментов на ребенка зависит от дохода родителя, который должен их платить. Минимальный (гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Согласно до 6 лет он будет составлять 1 136 гривен, от 6 до 18 лет – 1 416,5 гривны.

Максимальный составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 22 720 гривен, от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Помощь на ребенка

Для детей до 6 лет помощь составляет от 5 680 гривен до 7 952 гривен. Для тех, кому от 6 до 18 лет, выплачивают 7 082,50 и 9 915,50 гривны соответственно.

Выплаты для переселенцев (ВПЛ)

Ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям и в дальнейшем будет составлять 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен.

Также для украинцев доступна помощь международных благотворительных организаций.