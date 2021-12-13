Когда появится связь шестого поколения?

15:00 13 Август Киев, Украина

Премьер-министр Южной Кореи Чунг Се-Кюн анонсировал запуск пилотного проекта связи 6G на 2026 год. По словам Чунг Се-Кюн, до начала развертывания связи шестого поколения необходимо решить ряд стратегических задач.



Стратегия развития 6G основывается на развитии передовых технологий, обеспечении необходимых стандартов и регистрации патентов. Для того, чтобы реализовать этот план, власти Южной Кореи собираются в течение пяти лет выделять из бюджета страны 200 миллиардов вон (более 160 миллионов долларов). Начнут финансирование с 2021 года.



После регистрации новых технологий в начале 2026 года запустят проект по модернизации текущей сетевой инфраструктуры страны. Так, модифицируют инфраструктуру в пяти основных областях - цифровое здравоохранение, иммерсивный контент (возможность организации конференций без личного участия спикеров), беспилотные автомобили, умные города и умное производство.



Ожидается, что скорость передачи данных при 6G достигнет одного терабайта в секунду, это в пять раз быстрее, чем у 5G. Новый стандарт будет отличаться задержкой до 0,1 миллисекунды при передаче сигнала беспроводным и до пяти миллисекунд - проводным способом. Сеть нового поколения будет функционировать на высоте до 10 километров над Землей.