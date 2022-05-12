Когда исчерпаны ресурсы, мы живем "в экологический долг"

15:26 09 августа Киев, Украина

Сколько долгов у Украины? Мы уже привыкли к финансово-экономическим долгам, но народ потребляет не только продукты и деньги. Задумайтесь об окружающей нас среде. Как сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, с 8 августа Украина начала жить "в экологический долг", исчерпав запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за год. В своем заявлении он сослался на данные организации Global Footprint Network.

По его словам, эксперты Global Footprint Network ежегодно мониторят использования природных ресурсов в странах мира и на планете в целом для определения Дня экологического долга. По имеющимся сведениям, для всей Земли этот день в 2021 году наступил 29 июля.

"Если этот день ежегодно будет продвигаться на пять суток, то уже в 2050 году объём потребления природных ресурсов будет равен объёму их восстановления. И пока в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля - две недели раньше", говорится в сообщении.

Как заявляет Андрей Малеванный, единственный выход для человечества - изменить подход к потреблению ресурсов.

"Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след - объем использованной энергии, воды и т.д. Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее", - отметил он.

Как сообщалось ранее, украинские экологи обратились к ряду международных экологических организаций из-за загрязнения окружающей среды отходами Николаевского глиноземного завода.