Когда исчерпаны ресурсы, мы живем "в экологический долг"

Сколько долгов у Украины? Мы уже привыкли к финансово-экономическим долгам, но народ потребляет не только продукты и деньги. Задумайтесь об окружающей нас среде. Как сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, с 8 августа Украина начала жить "в экологический долг", исчерпав запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за год. В своем заявлении он сослался на данные организации Global Footprint Network.
По его словам, эксперты Global Footprint Network ежегодно мониторят использования природных ресурсов в странах мира и на планете в целом для определения Дня экологического долга. По имеющимся сведениям, для всей Земли этот день в 2021 году наступил 29 июля.
Как заявляет Андрей Малеванный, единственный выход для человечества - изменить подход к потреблению ресурсов.
Как сообщалось ранее, украинские экологи обратились к ряду международных экологических организаций из-за загрязнения окружающей среды отходами Николаевского глиноземного завода.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии