Ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве откроют фотовыставку, посвященную погибшим «азовцам»

Ко Дню защитников и защитниц Украины на Софийской площади в Киеве откроют фотовыставку, посвященную павшим «азовцам», сообщает Ассоциация семей защитников «Азовстали».
Выставка называется «Полк «Азов – ангелы Мариуполя». Откроется фотовыставка в 11:00, мероприятие продлится до 18:00.
Во время воздушной тревоги выставка не будет работать. Ближайшее укрытие – метро «Золотые ворота».
Эта выставка – часть информационной социальной кампании. Кроме нее, семьи защитников размещают билборды и сити-лайты во всех областях Украины, чтобы напомнить о борьбе бойцов подразделения «Азов». Гештег кампании – #Азов Воины Света.
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