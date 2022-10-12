Ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве откроют фотовыставку, посвященную погибшим «азовцам»

12:34 12 октября Киев, Украина

Ко Дню защитников и защитниц Украины на Софийской площади в Киеве откроют фотовыставку, посвященную павшим «азовцам», сообщает Ассоциация семей защитников «Азовстали».

"Приглашаем киевлян и гостей города посетить мероприятие и поклониться погибшим героям обороны Мариуполя. 14 октября наше государство в очередной раз будет отмечать День защитников и защитниц Украины, и важно в этот день вспомнить о тех героях, которые отдали за нашу страну самую дорогую цену – свои жизни", - написали в телеграмм канале ассоциации.

Выставка называется «Полк «Азов – ангелы Мариуполя». Откроется фотовыставка в 11:00, мероприятие продлится до 18:00.



Во время воздушной тревоги выставка не будет работать. Ближайшее укрытие – метро «Золотые ворота».



Эта выставка – часть информационной социальной кампании. Кроме нее, семьи защитников размещают билборды и сити-лайты во всех областях Украины, чтобы напомнить о борьбе бойцов подразделения «Азов». Гештег кампании – #Азов Воины Света.