Ко Дню Независимости партизаны украсили оккупированные города украинской символикой

14:33 24 августа Киев, Украина





Сине-желтые флаги и украинский герб появились на улицах Херсона, Бердянска, Таврийска, Каховки, Новой Каховки, Энергодара, Мелитополя, Олешков, Токмака и Геническа. Рисунки "Народного сопротивления Украины" разместили у домов, на подъездах, в парках, на культурных памятниках и на стволах деревьев. Рядом с украинской символикой расположена надпись: "Мы под сине-желтым флагом обрели Независимость, под ним и уничтожим рашизм". Партизаны украсили улицы временно оккупированных россией населенных пунктов Херсона и Запорожской области государственной украинской символикой.Сине-желтые флаги и украинский герб появились на улицах Херсона, Бердянска, Таврийска, Каховки, Новой Каховки, Энергодара, Мелитополя, Олешков, Токмака и Геническа. Рисунки "Народного сопротивления Украины" разместили у домов, на подъездах, в парках, на культурных памятниках и на стволах деревьев. Рядом с украинской символикой расположена надпись: "Мы под сине-желтым флагом обрели Независимость, под ним и уничтожим рашизм".

Таким образом наши партизаны напомнили россиянам, что все ныне оккупированные города – это Украина и они будут освобождены от врага.



В то же время, массовые мероприятия ко Дню Независимости по соображениям безопасности отменили почти по всей Украине. Особенно бдительными из-за угрозы обстрелов и провокаций призывают быть жителей прифронтовых и приграничных областей.