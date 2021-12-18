"Кнопка помощи": Министерство социальной политики готовит новый проект для защиты от домашнего насилия

В скором времени будет доступна новая услуга для граждан, страдающих от домашнего насилия — «кнопка помощи». Данное мобильное приложение позволит напрямую связаться со специалистами горячей линией (15-47).

Об этом на брифинге в рамках Всеукраинской кампании «16 дней против насилия» (с 25 ноября по 10 декабря) сообщила представитель Министерства социальной политики Украины по европейской интеграции Ольга Ревук.

Приложение «кнопка помощи» позволит пострадавшим сразу же сообщить либо предотвратить признаки домашнего насилия.

По словам Ольги Ревук, сейчас Министерство работает над реализацией проекта «кнопка помощи», а именно работа над созданием отдельного сайта и отдельного мобильного приложения, чтобы большинство людей, которые страдают от насилия могли обратиться за помощью.

"Люди смогут зайти только в свое приложение, нажать кнопку и сразу позвонить по телефону на горячую линию 15-47, и как вариант, чтобы это было сразу короткое соединение с Национальной полицией для быстрой реакции", — сказала Ревук.

Также Министерство планирует провести запуск еще одного пилотного проекта на территориях Львовской, Киевской и Черниговской областях. Новое изобретение (гаджет) было создано молодыми учеными Национального университета "Львовская политехника". Оно позволяет различить проявляющуюся агрессию в голосе.

"Целью проекта является изучение функционирования нового гаджета и возможности его применения уже в более широких масштабах", — рассказала Ревук.