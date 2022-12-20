Книга об украинском культурном наследии стала одной из лучших по версии The New York Times

Книгу о культурном наследии Украины "Сокровища Украины: культурное наследие народа" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) внесли в рейтинг лучших изданий этого года по версии The New York Times. Список был опубликован на сайте издания.
В книге речь идет об искусстве и наследии Украины. Она организована в хронологическом порядке по восьми разделам, содержит более 220 цветных изображений, демонстрирующих все: от скифского золота, византийских икон и деревянных церквей до золотоголовых соборов, шедевров авангарда и политического искусства после Оранжевой революции.
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