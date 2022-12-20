Книга об украинском культурном наследии стала одной из лучших по версии The New York Times

10:05 20 декабря Киев, Украина

Книгу о культурном наследии Украины "Сокровища Украины: культурное наследие народа" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) внесли в рейтинг лучших изданий этого года по версии The New York Times . Список был опубликован на сайте издания.

"Я и мои коллеги-критики выбрали здесь некоторые из лучших книг, которые мы прочитали в 2022 году: яркие или студийные, доступные или инвестиционного уровня, все они достойны места на ваших полках", – написал на странице критик Джейсон Фараго.

В книге речь идет об искусстве и наследии Украины. Она организована в хронологическом порядке по восьми разделам, содержит более 220 цветных изображений, демонстрирующих все: от скифского золота, византийских икон и деревянных церквей до золотоголовых соборов, шедевров авангарда и политического искусства после Оранжевой революции.