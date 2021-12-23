Клонирование: ученые хотят сохранить вымирающий вид носорогов

20:07 17 Август Киев, Украина

В мире насчитывается не более 270 особей суматранского носорога, но точная цифра неизвестна, из-за того, что данный вид плохо изучен. Чтобы сохранить вид от вымирания, учение решили прибегнуть к методу клонирования.

В ноябре прошлого года в Малайзии скончалась 25-летняя самка Иман, содержащаяся в заповеднике. Ранее скончался Тэм, последний самец суматранского носорога в Малайзии. Зоозащитники надеялись получить потомство от Иман и Тэма, но они не проявили к друг другу симпатии. А другие самки оказались бесплодными.



Теперь малайзийские ученые хотят использовать клетки умерших животных, чтобы клонировать носорогов. Испробовать хотят два способа – первый – тот же что использовали при клонировании знаменитой овечки Долли, второй – ЭКО, когда оплодотворенную яйцеклетку подсадят суррогатной матери.