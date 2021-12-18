Климатический изменения грозят серьезными опасностями

Всемирная Метеорологическя Организации (ВМО) заявила, что в ближайшие 4-5 лет в мире глобальные температуры повысятся более, чем на 1,5 градусов.
По оценке сотрудников организации, до 2024 года температурный порог будет преодолен с вероятностью 20%. Генеральный секретарь организации, профессор Петтери Таалас отметил, что оценка включает в себя влияние выбросов углерода в результате человеческой деятельности, а также естественную изменчивость природных явлений. При этом не учитывается снижение выбросов CO2, в результате пандемии Covid-19.
По оценке сотрудников организации, до 2024 года температурный порог будет преодолен с вероятностью 20%. Генеральный секретарь организации, профессор Петтери Таалас отметил, что оценка включает в себя влияние выбросов углерода в результате человеческой деятельности, а также естественную изменчивость природных явлений. При этом не учитывается снижение выбросов CO2, в результате пандемии Covid-19.
По словам Тааласа, если мировому сообществу не удастся проконтролировать климатический изменения, благосостоянию людей, экосистемам и экономике грозят серьезные опасности.
Напомним, за время пандемии коронавируса мы смогли наблюдать, как очищались реки и воздух, в города возвращались дикие животные. Природа получила передышку. Но пока неизвестно, как временная остановка повлияет на экологическое будущее планеты, ведь потери экономики огромны и желание наверстать упущенное любой ценой вполне объяснимо.
Напомним, за время пандемии коронавируса мы смогли наблюдать, как очищались реки и воздух, в города возвращались дикие животные. Природа получила передышку. Но пока неизвестно, как временная остановка повлияет на экологическое будущее планеты, ведь потери экономики огромны и желание наверстать упущенное любой ценой вполне объяснимо.
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