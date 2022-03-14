Кличко: в столице начался отопительный сезон, все дома подключат в течение этой недели

16:40 19 октября Киев, Украина

Киеве все объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов города уже получают тепло, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет пресс-служба горсовета.

"Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают социальные объекты – больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти на половину жилых домов столицы. Больше всего подключенных домов сегодня в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах. Напомню, что на полный запуск централизованной системы отопления протяженностью в 2,7 тыс. километров к почти 12 тыс. домов городу нужна примерно неделя. Поэтому мы постепенно приводим теплоноситель. И если возникают проблемы, оперативно их устраняем", – сказал Кличко.

Следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет городская жилищно-коммунальная инспекция, ее сотрудники будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы, рассказал мэр.