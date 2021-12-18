Кличко рассказал об изменениях стоимости проезда в столичном транспорте

В прямом эфире одного из столичных телеканалов мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте. Дороже всего придется покупать билеты на проезд гостям города.
По словам мэра, цена будет разной. Так, для киевлян рассматривается цена – 12 грн, если платить проезд по карточке киевлянина.
Для жителей области цена на проезд составит 14 гривен, если покупать проездной.
Дороже всего придется покупать билеты на проезд гостям города – они будут платить 20 грн.
Кроме того, Кличко отметил, что все льготы на бесплатный проезд для определенных слоев населения будут сохранены.
По словам мэра, цена будет разной. Так, для киевлян рассматривается цена – 12 грн, если платить проезд по карточке киевлянина.
Для жителей области цена на проезд составит 14 гривен, если покупать проездной.
Дороже всего придется покупать билеты на проезд гостям города – они будут платить 20 грн.
Кроме того, Кличко отметил, что все льготы на бесплатный проезд для определенных слоев населения будут сохранены.
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