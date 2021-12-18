Кличко рассказал об изменениях стоимости проезда в столичном транспорте

06:47 03 Декабрь Киев, Украина

В прямом эфире одного из столичных телеканалов мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте. Дороже всего придется покупать билеты на проезд гостям города.

По словам мэра, цена будет разной. Так, для киевлян рассматривается цена – 12 грн, если платить проезд по карточке киевлянина.

Для жителей области цена на проезд составит 14 гривен, если покупать проездной.

Дороже всего придется покупать билеты на проезд гостям города – они будут платить 20 грн.

Кроме того, Кличко отметил, что все льготы на бесплатный проезд для определенных слоев населения будут сохранены.