Кличко проводит заседание правления Ассоциации городов. Темы обсуждения

11:50 28 Январь Киев, Украина

Сегодня, 28 января, в Киеве началось заседание правления Ассоциации городов Украины. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.

«Сегодня один из главных вопросов – о совместных действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления по формированию систем территориальной обороны. Ибо безопасность – один из главных вопросов для людей в ситуации вероятной дальнейшей агрессии России. и мы все должны действовать слаженно, взвешенно и решительно», – написал Кличко.

Также среди других вопросов на заседании должен рассматриваться вопрос о давлении со стороны правоохранителей на органы местного самоуправления. «На повестке дня правления – вопрос реагирования на давление со стороны правоохранителей на органы местного самоуправления, принятие в ряды АГУ еще девять новых членов.