Китайский производитель запатентовал смартфон с вращающимся экраном

08:20 23 Июль Киев, Украина

Китайские новаторы предложили создать модель смартфона, экран которого будет вращаться на 180 градусов, в клавиатура перейдет на заднюю панель аппарата.

Китайский гигант Viva подал патентную заявку на смартфон, напоминающий старые телефоны Nokia 5700 XpressMusic и Nokia 3250. В патенте не указано, с какой целью Vivo планирует установить поворотный модуль, но технология намекает сразу на два сценария использования.

Во-первых, на тыльной стороне может быть расположена физическая QWERTY-клавиатура, на манер смартфонов Blackberry, которая не будет закрывать часть дисплея при просмотре контента, но подойдет для комфортного ввода текста. Во-вторых, перевернутый дисплей позволит Vivo отказаться от фронтальной камеры в пользу основной, поскольку маленький дисплей может быть использован в качестве видоискателя для селфи. Несколько лет назад аналогичный концепт реализовала компания Meizu, которая установила небольшой экран на заднюю крышку флагманского Meizu Pro 7 для качественных фото на основную камеру.

Изображения также раскрывают дизайн вертикальной надстройки основной камеры, но не показывают сканер отпечатков пальцев на задней панели. Скорее всего биометрический датчик будет расположен под дисплеем.

Появится ли в итоге такой смартфон на рынке никто не знает — компания не комментирует свои патентные заявки. Так как патентование — это инструмент закрепления за собой права на идею, то не обязательно, что все они дойдут до реализации. Большая часть патентных заявок остается нереализованной и существует только в виде рисунков, иллюстрирующих инженерные решения.

Ранее сообщалось, что Vivo официально представил новый бюджетный смартфон V19 с шестью камерами.